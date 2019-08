‘Als ik bij Ajax, PSV of Feyenoord zat, was ik niet naar het buitenland gegaan’

Anderhalf jaar geleden kwam Danny Hoesen in de Verenigde Staten bij San Jose Earthquakes terecht. De 28-jarige spits heeft er al een omvangrijke carrière opzitten, waarin hij onder meer anderhalf jaar voor Ajax speelde. Hoesen verruilde Fortuna Sittard al op jonge leeftijd voor een buitenlands avontuur bij Fulham en hij legt in gesprek met Ajax Showtime uit waarom hij dat besloot te doen.

“Ik speelde destijds voor Fortuna Sittard, maar zat toen wel bij Oranje O17 met allemaal jongens van Ajax, PSV en Feyenoord. Ik merkte op de trainingen gewoon dat zij op een hoger niveau zaten. Ik denk dat dit kwam door de hogere intensiteit van de trainingen en de wedstrijden die ze speelden”, vertelt Hoesen. “Op dat moment kwamen voor mij geen Nederlandse clubs waar ik dan naartoe had gewild. Toen kwam Fulham op mijn pad. Ik had het idee dat als ik wilde aanhaken bij die jongens, ik wel een stapje hogerop moest.”

“Ik heb bij Fulham een mooie tijd gehad en veel geleerd. Door blessures en veel trainerswissels is het niet geworden wat het had moeten zijn, maar ik denk wel dat als ik bij Ajax, PSV of Feyenoord had gezeten op die leeftijd, ik niet naar het buitenland was gegaan”, vervolgt de spits. Na huurperiodes bij HJK Helsinki en Fortuna Sittard nam Ajax hem in 2012 over van Fulham. Hij stelt dat door Ajax opgeleide spelers ‘veel meer’ meekrijgen in de jeugdopleiding. “Doordat ik bij Fortuna begonnen ben, weet ik ook hoe het is om op een lager niveau te spelen. Ik denk dat de jongens die de hele jeugd bij Ajax hebben gezeten, in die zin een beetje verwend zijn met de absolute top-jeugdopleiding. Dan merk je dat als ze een stapje terug moeten zetten, het toch wel erg lastig is.”

Het hoogtepunt van het dienstverband van Hoesen bij Ajax was zonder twijfel het doelpunt in de met 2-1 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Barcelona. “Uiteindelijk word ik er nog wel heel veel aan herinnerd. Ook in Amerika worden er weleens vragen over gesteld. Zoals bijvoorbeeld tijdens de Champions League-wedstrijden van Ajax het afgelopen seizoen. Die waren net na onze trainingen rond een uur of twaalf in de middag, dus dan keken we gewoon met z'n allen die wedstrijden. Op die momenten begonnen de mensen er weleens over”, aldus Hoesen.