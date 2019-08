‘PSV ontvangt nieuw bod van dertig miljoen euro op Steven Bergwijn’

Sevilla is nog altijd nadrukkelijk in de markt voor Steven Bergwijn, zo schrijft het Spaanse Estadio Deportivo donderdagochtend. Monchi, technisch directeur bij los Rojiblancos, heeft zich opnieuw bij PSV gemeld voor de 21-jarige vleugelaanvaller. Sevilla heeft een bod van dertig miljoen euro uitgebracht in Eindhoven en wil ‘alles uit de kast halen’ om Bergwijn naar Spanje te halen.

PSV veegde eerder al een bod van Sevilla van tafel, dat begon met een bedrag van 25 miljoen. De Eindhovenaren hebben naar verluidt te kennen gegeven dat er pas bij een bod van veertig miljoen gesproken wordt over een vertrek van Bergwijn. PSV en Sevilla hebben nog altijd nauw contact en nemen binnen afzienbare tijd weer plaats aan de onderhandelingstafel. Estadio Deportivo voorspelt dat Sevilla alles op alles zal zetten om Bergwijn over te nemen, maar stelt dat de door PSV gewenste veertig miljoen in ieder geval niet op tafel zal komen.

Bergwijn en Sevilla zouden reeds een persoonlijk akkoord bereikt hebben over een vijfjarig contract. Zijn vader en zaakwaarnemer brachten een aantal weken een bezoek aan de Spaanse club en raakten onder de indruk van de aanwezige faciliteiten. Het heeft eraan bijgedragen dat Bergwijn graag de overstap naar los Rojiblancos wil maken en de club heeft gevraagd of ze nog een keer alles op alles willen zetten om hem los te weken bij PSV. Monchi gebruikt de uitschakeling van de Eindhovenaren in de voorronde van de Champions League als middel om druk te zetten.

Het vertrek van Wissam Ben Yedder vormt naar verluidt de sleutel tot de komst van Bergwijn. De 28-jarige Franse spits wordt in verband gebracht met AS Monaco en moet de miljoenen opleveren waarmee een ultieme poging ondernomen kan worden om de vijfvoudig Oranje-international binnen te halen. Overigens is Sevilla deze dagen voornamelijk bezig met uitgaande transfers. Ibrahim Amadou is reeds aan Norwich City verhuurd en ook Roque Mesa, Guilherme Arana, Joris Gnagnon, Simon Kjaer, Sébastien Corchia en Carlos Fernández mogen vertrekken.