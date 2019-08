Barcelona en invaller De Jong boeken zonder Messi nipte overwinning

Barcelona heeft in de nacht van woensdag op donderdag een nipte zege weten te boeken tegen Napoli. In het Hard Rock Stadium in Miami wist Barcelona de Italianen met 2-1 te verschalken door doelpunten van Sergio Busquets en Ivan Rakitic. Samuel Umtiti maakte een eigen doelpunt en was verantwoordelijk voor de treffer van Napoli. Frenkie de Jong begon vanaf de bank en kwam halverwege de tweede helft binnen de lijnen.

Barcelona moet het tijdens de oefentrip in de Verenigde Staten doen zonder Lionel Messi. De sterspeler keerde maandag terug van vakantie na zijn deelname aan de Copa América en kreeg deze week op de training bij Barcelona last van zijn kuit. Zodoende mist de Argentijn de voorbereiding in de VS en zal hij ook niet spelen als men het zaterdag wederom opneemt tegen Napoli.

Afgelopen nacht waren beide topclubs redelijk aan elkaar gewaagd. Napoli kreeg in de eerste helft de meeste kansen, maar bij rust stonden de ploegen wel gelijk. Met een schot rond de zestien meter wist Busquets zijn ploeg de voorsprong te bezorgen, maar een ongelukkige eigen doelpunt van Umtiti, die een schot van José Callejon niet goed kon keren, zorgde voor de 1-1 tussenstand.

Na de onderbreking wist Barcelona de zege uiteindelijk binnen te slepen via Rakitic. Een kwartier voor tijd werd een poging van invaller Abel Ruiz nog gekraakt door de defensie van Napoli, maar de afvallende bal bleek een prooi voor de Kroaat: 2-1. Zaterdag oefenen beide ploegen wederom tegen elkaar. Volgende week vrijdag begint Barcelona aan de Spaanse competitie met een duel met Athletic Club, terwijl Napoli op 24 augustus het nieuwe Serie A-seizoen start tegen Fiorentina.