Waarschuwing voor Ajax: ‘Je houdt dat kippenhok niet rustig’

Ajax verlengde woensdag het contract van David Neres met een jaar en hoopt ook Hakim Ziyech voor de club te behouden met een nieuwe verbintenis. Hans Kraay jr. prijst de inspanningen van directeur voetbalzaken Marc Overmars, maar ziet ook de keerzijde van de medaille. De analist voorspelt problemen omdat enkele 'topspelers' op de bank terecht zullen komen.

André Onana, Dusan Tadic, Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico gingen Neres al voor. "Ik vind het knap dat ze die jongens binnenboord houden. Eerst Tadic en nu Neres", aldus Kraay jr. woensdagavond bij Voetbalpraat. "Maar als Ziyech ook niet weggaat, dan zijn er zes topspelers voor drie posities: Neres, Huntelaar, Tadic, Ziyech, Dolberg en Promes. Dat is er minimaal een te veel."

"Je houdt dat kippenhok niet rustig, als ze allemaal fit zijn", waarschuwt de oud-voetballer. Commentator Leo Driessen is echter minder pessimistisch. "Huntelaar is geen vaste basisspeler en Dolberg is niet fit. Dan vallen er dus al twee van de zes af", stipt hij aan. Kraay jr. wijkt desondanks niet van zijn standpunt af. "Zes is te veel."

De analist is tevens gecharmeerd van Dani de Wit, die beschikt over 'power', maar vraagt zich af of de middenvelder volgend seizoen veel aan de bak zal komen. "Als Van de Beek weggaat, heb je nog De Wit. Maar je laat hem niet zomaar invallen uit tegen Real Madrid, onder helse omstandigheden", geeft hij aan. "Ik stel mij voor dat alle clubs in de Eredivisie De Wit willen hebben. AZ zou helemaal geen slechte keuze zijn." AZ is na het vertrek van aanvoerder Guus Til naar Spartak Moskou op zoek naar een nieuwe aanvallende middenvelder.