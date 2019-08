Feyenoord scout tweetal van twaalf miljoen euro uitvoerig in Argentinië

Feyenoord is actief op de Argentijnse markt, zo verzekert De Telegraaf woensdagnacht. Volgens de krant richt de club zich onder aanvoering van president-commissaris Toon van Bodegom op aanvaller Álvaro Barreal van Vélez Sarsfield en verdediger Marcos Senesi van San Lorenzo. Beide spelers werden vorige maand al met Feyenoord in verband gebracht.

Barreal is een 18-jarige jeugdinternational met 11 competitieduels op zijn naam, terwijl de 22-jarige Senesi al wat meer ervaring heeft op het hoogste niveau. De belangstelling voor de achttienjarige Barreal werd door het Algemeen Dagblad gebracht: de krant meldde dat hij komt uit het netwerk van het management van Jaap Stam en al een bezoek heeft gebracht aan Rotterdam. Argentijnse media schreven eind vorige maand over de interesse in Senesi.

De Telegraaf meldt nu dat beide spelers uitgebreid zijn gescout door Feyenoord. Van Bodegom zou momenteel in Argentinië verblijven, maar het lijkt erop dat het tweetal 'met het huidige budget van Feyenoord' nog niet naar Nederland kan worden gehaald. De krant gaat namelijk uit van een totaal bedrag van twaalf miljoen euro voor het tweetal. Van Bodegom hoopt echter op een kapitaalinjectie van investeerders bij Feyenoord.