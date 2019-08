‘Ajax moet 20 tot 30 miljoen Noorse kronen betalen voor Håkon Evjen’

De negentienjarige middenvelder Håkon Evjen is op de radar van Ajax verschenen, zo meldt de regionale krant iTromso woensdag. De jongeling komt momenteel uit voor Bodø/Glimt en is basisspeler bij de huidige nummer twee van de Noorse Eliteserien. Ook Anderlecht zou een oogje hebben op de international van Noorwegen Onder-20.

De topclubs uit Nederland en België zouden hun interesse allebei kenbaar hebben gemaakt bij Bodø/Glimt. Evjen lijkt er echter ook goed op te staan bij de top van Engeland. Toen Evjen maandag tweemaal scoorde tijdens de 1-3 overwinning op Strømsgodset IF, zaten scouts van Manchester United en Manchester City op de tribune. "Hoewel zij vaak wedstrijden in Noorwegen bijwonen, is het een duidelijk signaal", zo stelt iTromso.

Noorwegen zit middenin het seizoen; Evjen deed mee in veertien van de vijftien competitiewedstrijden van zijn club. De rechtermiddenvelder was dit seizoen goed voor zes doelpunten en drie assists. In totaal staat de teller voor Bodø/Glimt op 29 competitiewedstrijden, 7 doelpunten en 4 assists. Het contract van de jongeling loopt door tot de zomer van 2021. Naar verluidt kost hij twintig tot dertig miljoen Noorse kronen, ofwel twee tot drie miljoen euro.