De Telegraaf verklapt torenhoog salaris van Hakim Ziyech bij Ajax

Ajax hoopt Hakim Ziyech te verleiden tot een nieuw contract en zal de aanvaller in dat geval opslag moeten geven. Volgens De Telegraaf is Ziyech op dit moment echter al de bestbetaalde voetballer op de Nederlandse velden. Hij strijkt jaarlijks 'een slordige vier miljoen euro' op, zo weet de krant woensdagavond te melden. Het gaat om een bruto jaarloon.

Mustapha Nakhli, de zaakwaarnemer van Ziyech, zou al een eerste gesprek hebben gevoerd met Ajax. De Amsterdammers hebben al een aanbieding gedaan, waar het kamp-Ziyech zich nu over beraadt. In ieder geval zal de Marokkaans international de bestbetaalde speler van Nederland blijven, zo klinkt het. "Dat moet hij blijven om zo aan te geven dat hij als creatief brein op het veld van grote waarde is voor de Amsterdammers."

Na de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal (2-0 winst) liet de middenvelder annex buitenspeler weten dat hij mikt op een grotere club. “Het moet wel gaan om een club waarvoor ik Ajax wil inruilen. Zo'n club is er vooralsnog niet gekomen. Tot die tijd speel ik lekker voor Ajax en doe ik gewoon mijn stinkende best”, sprak Ziyech. Hij heeft altijd aangegeven alleen weg te willen als het complete plaatje klopt en wees de interesse van Sevilla van de hand.

Ajax hoopt dat Ziyech zich net als André Onana, Dusan Tadic, Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico en David Neres besluit te committeren aan de club, ondanks interesse uit het buitenland. Momenteel loopt zijn verbintenis door tot de zomer van 2021. Ziyech speelt sinds 2016 voor Ajax en kwam tot 92 competitiewedstrijden voor de club, waarin hij 32 keer scoorde.