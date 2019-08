The Guardian verwacht transfer van 60 miljoen euro op deadline day

Tottenham Hotspur gaat donderdag, op de laatste dag van de transfermarkt, minstens één grote aankoop doen. Giovani Lo Celso komt over van Real Betis, zo verwachten de BBC en The Guardian. De doorgaans betrouwbare omroep en krant maken melding van een akkoord tussen beide clubs. Lo Celso moet nog wel een persoonlijk akkoord bereiken met de verliezend finalist van het afgelopen Champions League-seizoen.

The Guardian maakt melding van een transfersom van exact zestig miljoen euro, waarmee Lo Celso samen met Tanguy Ndombélé de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis zou worden. Ndombélé kwam eerder deze zomer over van Olympique Lyon. De 23-jarige Argentijn is het alternatief na mislukte pogingen om Philippe Coutinho te huren van Barcelona en Paulo Dybala over te nemen van Juventus.

Lo Celso, negentienvoudig international van Argentinië, werd vorig seizoen door Real Betis gehuurd van Paris Saint-Germain. In de overeenkomst was een optie tot koop opgenomen en daar besloot de club uit LaLiga in april gebruik van te maken. Met de transfer was 22 miljoen euro gemoeid; het huren van Lo Celso had al 3 miljoen gekost. In korte tijd maakt Real Betis dus een flinke winst op de middenvelder, wiens contract doorliep tot medio 2023.

Het wordt vermoedelijk een drukke deadline day voor Tottenham Hotspur. De nummer vier van het afgelopen Premier League-seizoen hoopt Ryan Sessegnon nog te kunnen losweken bij Fulham. Bovendien moet de club alle zeilen bijzetten om Christian Eriksen binnenboord te houden. Volgens de BBC ziet de Deen een nieuwe uitdaging wel zitten na zes seizoenen bij Tottenham Hotspur. De transferwindow sluit donderdag om 18.00 uur.