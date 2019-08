Marcel Brands heeft beet en huurt WK-winnaar van AS Monaco

Everton heeft zich versterkt met Dribril Sidibé, zo melden the Toffees via de officiële kanalen. De Engelsen huren de 27-jarige rechtsback een seizoen van AS Monaco en hebben daarna de optie om hem definitief in te lijven.

"Ik was erg blij om te horen dat een historische en grote club als Everton eraan dacht om mij te halen", reageert Sidibé op de website van zijn nieuwe club. "Het was heel makkelijk voor me. Ik hoefde niet lang na te denken om mijn beslissing te maken om hierheen te gaan. Everton haalt spelers met de intentie om prijzen te winnen en op het hoogste podium te spelen. Ik ben voor honderd procent gemotiveerd en klaar om de club te helpen."

Everton-manager Marco Silva is blij met het aantrekken van Sidibé. "Djibril heeft geweldige ervaring met het winnen van titels en het spelen van veel wedstrijden in een sterke competitie", zegt de oefenmeester. "Het is belangrijk om verschillende opties te hebben op elke positie en met Djibril en Seamus (Coleman, red.) hebben we nu twee rechtsbacks van hoge kwaliteit. Djibril heeft ook laten zien dat hij graag voor Everton wil spelen en onderdeel wil uitmaken van de dingen die we proberen te creëren."

Sidibé ontliep afgelopen seizoen ternauwernood degradatie met Monaco en wilde vanwege het teleurstellende seizoen weg uit de dwergstaat. In totaal speelde de vleugelverdediger drie seizoenen bij Monaco. In 2018 werd Sidibé met Frankrijk wereldkampioen. Eerder kwam hij uit voor Lille OSC en Troyes. De Fransman is voor technisch manager Marcel Brands de zesde zomeraanwinst, na Jonas Lössl, Fabian Delph, André Gomes, Moise Kean en Jean-Philippe Gbamin.