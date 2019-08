Hoofdtoernooi Champions League ver weg voor Vilhena, Elia en beul van PSV

Tonny Vilhena is met zijn nieuwe club FK Krasnodar niet goed begonnen aan de voorronde van de Champions League. In het eigen Krasnodar Stadium verloren de Russen met 0-1 van FC Porto, dat vlak voor tijd toesloeg via een vrije trap van Sérgio Oliveira. Eljero Elia ging met Medipol Basaksehir met dezelfde cijfers onderuit tegen Olympiacos, terwijl ook voor PSV-beul FC Basel het hoofdtoernooi ver weg is.

Overzicht derde voorronde van de Champions League:

FK Krasnodar - FC Porto 0-1

Sérgio Oliveira

Medipol Basaksehir - Olympiacos Piraeus 0-1

Masouras

FC Basel - LASK Linz 1-2

Zuffi; Trauner, Klauss

CFR Cluj - Celtic 1-1

Rondon; Forrest

NK Maribor - Rosenborg SK 1-3

Tavares; Söderlund (2x), Jensen

De returnwedstrijden worden op dinsdag 13 augustus afgewerkt.