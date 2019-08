SC Heerenveen juicht na miljoenendeal van Jeremiah St. Juste

Feyenoord verkocht Jeremiah St. Juste woensdag aan FSV Mainz 05 en incasseerde volgens Voetbal International een bedrag van negen miljoen euro, dat via bonussen kan oplopen tot twaalf miljoen. De Rotterdammers mogen echter niet het volledige bedrag behouden, want het weekblad roept in herinnering dat sc Heerenveen een doorverkooppercentage bedong toen St. Juste in 2017 naar De Kuip ging.

Destijds zouden Heerenveen en Feyenoord hebben afgesproken dat vijftien procent van een toekomstige transfersom rechtstreeks naar Friesland zou gaan. Bovendien heeft Heerenveen recht op een solidariteitsbijdrage, daar de verdediger de jeugdopleiding van de club doorliep. In totaal komt het aandeel van Heerenveen daarmee 'boven de miljoen euro' uit, aldus Voetbal International.

De nummer elf van het afgelopen seizoen in de Eredivisie staat bovendien op het punt om aanvoerder Ben Rienstra te verkopen. De middenvelder is momenteel in Turkije om zijn overstap naar Kayserispor af te ronden; beide clubs zijn in hoofdlijnen al akkoord. De transfersom zou een half miljoen euro bedragen: tien keer zoveel als Heerenveen een jaar geleden betaalde om Rienstra los te weken bij AZ.

Het weekblad schrijft dat Heerenveen de inkomsten goed kan gebruiken om het begrotingstekort te dichten en te investeren in 'de nodige' nieuwe spelers. Heerenveen overweegt een vervanger te halen voor Rienstra, al is dat 'geen absolute must'. De nadruk ligt in het Abe Lenstra Stadion op de komst van een spits en een verdediger, zo klinkt het.