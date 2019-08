Eerste doelpunt van Hazard spaarzaam hoogtepunt bij Madrileense oefenzege

Real Madrid heeft woensdagavond in een oefenwedstrijd nipt gewonnen van Red Bull Salzburg. De Koninklijke had tegen de Oostenrijks kampioen genoeg aan een vroeg doelpunt van Eden Hazard, die voor het eerst scoorde in Madrileense dienst: 0-1.

Real Madrid schoot uit de startblokken in de Red Bull Arena en kwam al vroeg op voorsprong. Hazard werd vanaf eigen helft gelanceerd door Karim Benzema, zette een dribbel in en rondde met een hard schot prachtig af. Het was het eerste doelpunt van de Belgische aanvaller voor Real; in zijn eerste vier oefenduels kwam Hazard niet tot scoren.

De ploeg van trainer Zinédine Zidane bleef ook na het openingsdoelpunt dominant spelen en had zeven minuten voor rust zijn tweede treffer kunnen maken. Hazard speelde verdediger Jerome Onguene moeiteloos uit, maar werd één-op-één met Cican Stankovic gestuit door de goalie. Een poging van Isco luttele minuten later ging over.

In de tweede helft, die mede door de vele wissels weinig spectaculair was, kreeg Salzburg de eerste grote kans. Patson Daka haalde van afstand uit en zag zijn schot rakelings over het doel suizen. Invaller Luka Jovic dacht de 2-0 te maken, maar rekende buiten doelman Carlos en zag zijn schot gekeerd worden.