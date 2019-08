De Ligt bepaalt eindstand en boekt eerste succesje met Juventus

Matthijs de Ligt heeft zijn eerste officieuze doelpunt voor Juventus op zijn naam staan. In een oefenwedstrijd tegen derdedivisionist Novara maakte de verdediger woensdagavond het laatste doelpunt: 4-0. De van Ajax overgekomen De Ligt kwam tot scoren via een kopbal uit een corner van Rodrigo Bentancur. Eerder maakte De Ligt nog een eigen doelpunt in een oefenwedstrijd tegen Internazionale, terwijl hij in zijn debuutwedstrijd verloor van Tottenham Hotspur..

De Ligt deed de gehele tweede helft mee. Trainer Maurizio Sarri koos op het trainingscomplex van Juventus voor vrijwel geheel verschillende elftallen in beide helften. Voor rust speelden onder meer Leonardo Bonucci, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Gonzalo Higuaín en Cristiano Ronaldo. Het eerste doelpunt kwam van Higuaín, die doorbrak en oog in oog met de keeper van Novara koelbloedig bleef.

In de tweede helft liep Juventus uit naar een ruimere marge. Spelers als De Ligt, Sami Khedira, Blaise Matuidi, Douglas Costa, Paulo Dybala en Mario Mandzukic maakten hun entree en het was laatstgenoemde die de 2-0 voor zijn rekening nam na een voorzet van Juan Cuadrado. Aanvoerder Dybala rondde voorbereidend werk van Douglas Costa af, waarna De Ligt van een aanzienlijke afstand raak kopte na een corner van Bentancur.