Dolblije Karsdorp: ‘Waarom zou Feyenoord niet kampioen kunnen worden?’

Rick Karsdorp is dolblij om terug te zijn in de Kuip. De rechtsback, die dit seizoen door Feyenoord wordt gehuurd van AS Roma, denkt dat het voor de Rotterdammers niet onmogelijk is om nog eens kampioen te worden. "In 2017 werden we kampioen en waarom zou dat nu niet kunnen? Ik zou wel gek zijn als ik zou zeggen dat het niet kan", aldus de vleugelverdediger.

"Dit voelt natuurlijk heel goed", vertelt een zichtbaar blije Karsdorp op het clubkanaal van de Stadionclub. "Ik heb twee jaar in Rome gezeten en nu ben ik verhuurd aan Feyenoord, wat ik vorig seizoen eigenlijk al wilde. Toen is het uiteindelijk niet doorgegaan, maar ik heb goed contact gehouden met Feyenoord."

Karsdorp, die de afgelopen twee jaar mede door blessures slechts twaalf competitiewedstrijden speelde, rekent erop snel inzetbaar te zijn. "Ik hoop dat ik meteen kan aansluiten bij de groep. Ik ben fit en voel me goed. Ik heb de volledige voorbereiding meegedraaid bij AS Roma, dus we hoeven niet aan mijn fitheid te twijfelen. Het is nu aan de trainer wanneer ik mee mag doen. Ik wil gewoon lekker ballen, ik kan niet wachten."

Waarom een terugkeer bij Feyenoord geen stap terug is voor ‘kind van de club’

Feyenoord zette vaart achter de transfer van Karsdorp, toen duidelijk werd dat Jeremiah St. Juste vrijwel zeker naar FSV Mainz 05 vertrekt. "Het is allemaal heel snel gegaan. Ik heb ook niet geslapen vannacht. Ik ben afgelopen nacht om 3.00 uur nog naar AS Roma gereden om mijn spullen te pakken en vanochtend om 6.30 uur zat ik in het vliegtuig. Dus het is allemaal heel snel gegaan, maar dat maakt het ook leuk."

Karsdorp zag geen toekomst meer in Rome. "Voor mij was het nu duidelijk dat AS Roma niet met mij verder wilde en dat ik verhuurd mocht worden. Dan is er voor mij maar één club en dat is Feyenoord, helemaal als je twee seizoenen eigenlijk maar weinig hebt gespeeld. Dit voelt vertrouwd, hier hoefde ik niet eens over na te denken. Ik wil zo snel mogelijk op het veld staan met deze jongens en kijk er enorm naar uit."

Vooral op persoonlijk vlak bewaart Karsdorp aan zijn tijd bij AS Roma positieve herinneringen. "Ik ben getrouwd en ben vijf weken geleden vader geworden, dus ik kan nu zeggen dat mijn zoon een echte Romein is, haha. Voetballend gezien was het in Italië vooral tactisch heel sterk, dus ik denk dat ik bij Feyenoord wel kan laten zien dat ik tactisch beter ben geworden. Ik wil aan iedereen hier laten zien wat ik nog kan."