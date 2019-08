Romano en Di Marzio komen met langverwacht nieuws over Lukaku

Romelu Lukaku vervolgt zijn loopbaan naar alle waarschijnlijkheid bij Internazionale. Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio, twee van de bekendste sportjournalisten in Italië, maken woensdagavond allebei melding van een akkoord tussen Manchester United en Inter over een transfer. Alleen de medische keuring en de afhandeling van het papierwerk zou Lukaku nog scheiden van een transfer naar Milaan.

Federico Pastorello, de zaakwaarnemer van de aanvaller, was woensdag in Londen om vaart achter de deal te zetten. De transfer van zijn cliënt wordt al enkele weken verwacht, maar beide clubs bereikten nog geen akkoord over de transfersom. Naar verluidt vroeg Manchester United aanvankelijk 78 miljoen euro, maar. Di Marzio maakt melding van een transfersom van 65 miljoen euro met 13 miljoen aan bonussen, plus een doorverkooppercentage. .

De komst van Lukaku is een belangrijke wens van trainer Antonio Conte van Inter. In zijn tijd bij Chelsea was de oefenmeester al gecharmeerd van de Belg, maar tot een transfer kwam het nooit. Nu lijkt Inter competitiegenoot Juventus af te troeven; de landskampioen had Lukaku graag verwelkomd in een ruildeal met Paulo Dybala. De Argentijn zag het echter niet zitten om naar Manchester United te gaan en zodoende ging er een streep door die transfer.

Lukaku trainde in afwachting van een transfer bij Anderlecht mee, met de selectie van speler/coach Vincent Kompany. Ze kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij de nationale ploeg van België. De aanvaller had maandag nog een vrije dag, maar moest zich dinsdag wel melden bij Manchester United. Hij liet verstek gaan en hangt volgens de Daily Mirror een boete van 450.000 euro boven het hoofd, een bedrag dat ongeveer gelijkstaat aan twee weken salaris van de aanvaller.