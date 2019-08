Van Bommel legt keuze uit: ‘Hij is fit, maar zit nu niet bij de selectie’

Mark van Bommel heeft Derrick Luckassen niet opgenomen in de wedstrijdselectie van PSV voor het treffen met FK Haugesund in de voorronde van de Europa League. De oefenmeester van de Eindhovenaren heeft de verdediger, die in het tweeluik met FC Basel in de voorronde van de Champions League nog een basisplaats had, donderdag tegen de nummer acht van Noorwegen niet nodig.

Van Bommel bevestigt dat er geen sprake is van een transfer of blessure bij Luckassen. "Hij is fit, maar zit nu niet bij de selectie", zei de coach woensdag op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. "We kunnen maar achttien spelers op papier zetten en ik heb gekozen voor deze spelers." Van Bommel ging verder in op de kwaliteiten van Haugesund.

"FC Haugesund is een team dat wil voetballen", weet Van Bommel, die wijst op centrumspits Ibrahima Koné. "Ze hebben een spits die van een moeilijke bal een makkelijke bal kan maken. Maar ik ga je niet alles vertellen, want dan staat het morgen in de krant. Het is een grote wedstrijd voor Haugesund, maar dat geldt ook voor ons. Wij willen ook door naar de volgende ronde."

Van Bommel waakt voor onderschatting en heeft de tegenstander van donderdag zo goed mogelijk bestudeerd. "We hebben genoeg beelden bekeken om Haugesund te analyseren. We moeten onze borst natmaken, want staan hier niet voor niks. Ze zijn vooral sterk met het hoofd vanuit standaardsituaties. Daar moeten we voor waken", besluit de trainer.