‘Ruwe diamant’ Bilal Ould-Chikh keert definitief terug in de Eredivisie

Bilal Ould-Chikh keert terug in de Eredivisie. De 22-jarige aanvaller is woensdag door de medische keuring gekomen bij ADO Den Haag en zal donderdag zijn handtekening zetten onder een tweejarig contract, zo bevestigt ADO via de officiële clubkanalen. Ould-Chikh trainde sinds afgelopen week mee in Den Haag en de samenwerking is beide partijen goed bevallen.

De buitenspeler was transfervrij na zijn vertrek bij Denizlispor. Hij kreeg bij Vitesse de kans op een contract, maar de club besloot niet met hem verder te gaan. Zodoende ging de ex-speler van FC Twente, Benfica en FC Utrecht meetrainen bij ADO. De club kan wel versterking gebruiken in de voorhoede na het vertrek van Sheraldo Becker, Melvyn Lorenzen, Ricardo Kishna en eerder al Yuning Zhang. Bovendien is aanvoerder Nasser El Khayati ook uit op een transfer.

Ould-Chikh is een 'ruwe diamant', stelt manager voetbalzaken Jeffrey van As op de website van ADO. "Bilal beschikt over een flinke portie talent. Dat heeft hij tijdens zijn proefperiode bij ons ook laten zien. Wegens verschillende redenen is het er nog niet helemaal uitgekomen bij Bilal, maar wij zijn ervan overtuigd dat hij hier volledig tot bloei kan komen en van waarde kan zijn voor onze ploeg. Hij bezit kwaliteiten die we absoluut zochten: creativiteit, een goede voorzet en een verrassende actie", somt Van As op.

Ould-Chikh zou zondagavond kunnen debuteren voor zijn nieuwe club. ADO meldt te hopen dat de aanvaller speelgerechtigd is voor de wedstrijd die dan wordt afgewerkt tegen PSV. Tot dusver heeft hij negentien wedstrijden in de Eredivisie op zijn naam staan, waarvan zestien voor FC Twente en drie voor FC Utrecht.