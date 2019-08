Sport: Pérez zet ‘alles op alles’ en komt met sensationeel bod op Neymar

Real Madrid werkt achter de schermen hard aan een sensationele transfer, zo verzekeren diverse Spaanse media woensdagavond. Volgens Sport heeft de clubleiding zich bij Paris Saint-Germain gemeld met een bod van 120 miljoen euro plus Luka Modric in een poging om Neymar los te weken. Jugones rept over 'vergevorderde gesprekken' en sluit niet uit dat Neymar zich deze week nog speler van Real Madrid mag noemen.

De geruchten over een transfer van Neymar naar het Santiago Bernabéu doen al wekenlang de ronde, maar de transfer lijkt in een stroomversnelling te raken. Na het vermeende bod van 120 miljoen euro plus Modric is een akkoord 'zeer dichtbij', verzekert Sport. Voorzitter Florentino Pérez zet 'alles op alles' om de deal vlot te trekken en wacht nog op het jawoord van Neymar. Naar verluidt heeft Pérez de aanvaller een vijfjarig contract voorgeschoteld tegen hetzelfde salaris als hij momenteel verdient in Parijs.

Toch zou er binnen Real Madrid 'nervositeit' heersen, omdat Neymar nog niet heeft ingestemd met de overstap. De komende 24 uur zijn volgens de krant cruciaal. Barcelona zou Neymar graag zien terugkeren naar het Camp Nou en volgt de ontwikkelingen op de voet. "Barça verwacht dat Neymar volhardt in zijn wens om terug te keren", zo klinkt het. PSG zou Barcelona op de hoogte hebben gesteld van het bod van Real Madrid, in de hoop dat de Catalanen zich zullen melden met een beter bod.

Zondag meldde Sport nog dat Barcelona keek naar de mogelijkheid om Neymar te huren, zonder optie tot koop. PSG wil meewerken vanwege de vertrekwens van Neymar, die ongelukkig zou zijn in Parijs. De wereldster had enkele weken geleden al met Barcelona een akkoord bereikt als er een definitieve deal zou plaatsvinden. Zijn contract in het Parc des Princes loopt nog drie seizoenen door.