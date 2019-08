Neres wimpelt interesse af en verlengt contract in Amsterdam

David Neres blijft Ajax trouw. De Braziliaanse aanvaller heeft een akkoord bereikt met zijn club over een nieuw contract tot medio 2023, zo maakt Ajax woensdagavond bekend. De oude verbintenis van Neres liep in de zomer van 2022 af. Neres werd door meerdere clubs begeerd, maar een transfer lijkt met zijn contractverlenging definitief van de baan.

Het behouden van Neres is zodoende een grote slag voor de kampioen van de Eredivisie. De afgelopen weken werd hij met clubs als Manchester United, Atlético Madrid en Napoli; dinsdagnacht meldde De Telegraaf nog dat de Serie A-club zich officieel had gemeld in Amsterdam. Vorige maand bevestigde directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax tegenover Voetbal International dat er één club concreet was voor Neres, vermoedelijk Atlético Madrid.

Het Braziliaanse UOL Esporte berichtte woensdagmiddag dat Manchester United een bod van zestig miljoen euro had uitgebracht op Neres en dat Ajax daar iet op inging. De club was altijd al voornemend om het contract van de buitenspeler te verlengen. Na het vertrek van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne hoopt de club een grotere leegloop te kunnen voorkomen. De kans is echter aanwezig dat Donny van de Beek binnen afzienbare tijd de overstap maakt naar Real Madrid.

Neres speelt sinds januari 2017 voor Ajax, dat hem voor minstens twaalf en maximaal vijftien miljoen euro overnam van São Paulo. De linkspoot werd na Miralem Sulejmani de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. Hij was sindsdien goed voor 70 wedstrijden in de Eredivisie, waarin Neres 25 keer scoorde. Vorig seizoen maakte hij belangrijke doelpunten in de Champions League tegen Real Madrid en Juventus.