‘Arsenal vraagt geïnteresseerd Everton om meer dan 43 miljoen euro’

Everton wordt de afgelopen dagen nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Wilfried Zaha, maar the Toffees hebben meer ijzers in het vuur. Onder meer de BBC maakt woensdagmiddag melding van een bod van director of football Marcel Brands op Arsenal-aanvaller Alex Iwobi.

Everton zou een eerste bod van 32,5 miljoen euro uitgebracht hebben op de 23-jarige Iwobi. Die aanbieding is door the Gunners echter meteen naar de prullenbak verwezen, aangezien zij meer dan 40 miljoen pond, omgerekend 43 miljoen euro, wensen te incasseren voor de Nigeriaans international.

Iwobi zelf is naar verluidt niet per se op uit op een vertrek bij Arsenal, al is hij wel bereid om de gang naar Everton te maken als de twee clubs tot een akkoord weten te komen. De kans is aanwezig dat hij dan samen zal gaan spelen met Zaha, die volgens de BBC ook nog altijd in beeld is op Goodison Park.

De aanvaller, die eerder ook werd genoemd bij Arsenal, zou zelfs een transferverzoek ingediend hebben bij Crystal Palace om een vertrek te forceren. De tijd begint echter te dringen voor Brands, daar de Engelse transfermarkt donderdag al op slot gaat.