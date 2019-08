‘AS Monaco klopt aan bij Liverpool met jaarsalaris van 12 miljoen euro’

AS Monaco wil kort voor het sluiten van de Engelse transfermarkt nog zakendoen met Liverpool, want Blick weet woensdag te melden dat de Fransen Xherdan Shaqiri een jaarcontract ter waarde van twaalf miljoen euro in het vooruitzicht hebben gesteld. Een op het eerste oog aantrekkelijk aanbod, daar spelers in Monaco geen belasting afdragen. De Zwitserse krant weet tevens te melden dat the Reds minstens 36 miljoen euro vragen voor de middenvelder annex aanvaller.

Shaqiri kan in Monaco een vierjarig contract tekenen. Liverpool overweegt volgens Blick om de Zwitsers international eerst tijdelijk bij de club uit de Ligue 1 te stallen. Shaqiri kwam een jaar geleden over van Stoke City, dat destijds circa vijftien miljoen euro overhield aan de transfer. Zijn contract op Anfield, met een geschat jaarsalaris van acht miljoen euro, loopt nog vier seizoenen door.

Shaqiri kwam afgelopen seizoen tot zes doelpunten en vijf assists in dertig optredens namens the Reds, maar kan onder manager Jürgen Klopp niet rekenen op een vaste plaats bij de Champions League-winnaar. Door de terugkeer van de weer fitte Alex Oxlade-Chamberlain is het uitzicht op een basisplaats weer een stuk kleiner geworden voor de Zwitser.

Mocht Shaqiri inderdaad richting Monaco vertrekken, dan begint hij aan zijn zesde dienstverband bij een club. De tachtigvoudig international van Zwitserland begon zijn spelersloopbaan bij FC Basel en kwam later ook uit voor Bayern München en Internazionale.