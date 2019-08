‘Maar tegelijkertijd, het was Ajax, zeg dan maar eens ‘nee’’

Dennis Johnsen maakte in 2017 de overstap van sc Heerenveen naar Ajax, maar een definitieve doorbraak in de hoofdmacht van de regerend landskampioen blijft voorlopig uit. De 21-jarige vleugelaanvaller werd vorig seizoen tijdelijk bij Heerenveen gestald en komt dit seizoen op huurbasis uit voor PEC Zwolle. Zijn contract bij Ajax loopt nog twee jaar door.

Johnsen mikt deze voetbaljaargang op minstens dertig wedstrijden in de Eredivisie. “Ik ben nu 21 jaar. Dat betekent dat ik niet langer een talent ben, maar dat ik belangrijk moet zijn voor het elftal met doelpunten en assists”, zet de huurling zijn ambities kracht bij in gesprek met Voetbal International.

Johnsen probeert te verklaren waarom zijn avontuur bij Ajax tot dusver geen doorslaand succes is gebleken. “Ik draaide een goede voorbereiding en zou een basisplaats krijgen in de Eredivisie. Ik heb mezelf oprecht afgevraagd of dat wel het moment was om te vertrekken", verwijst de aanvaller naar zijn vertrek uit Friesland twee jaar geleden. "Maar tegelijkertijd, het was Ajax. Zeg dan maar eens ‘nee’.”

De vleugelspits zou in de afgelopen twee jaar regelmatig in het Amsterdams nachtleven zijn gesignaleerd, maar Johnsen verwijst die geruchten naar het rijk der fabelen. “Er speelden wel wat dingetjes binnen de club, waar ik verder niet over ga uitwijden, maar dat van dat stappen is onzin.” Het had meer te maken met een verschil van inzicht met trainer Erik ten Hag. “Ten Hag is een geweldige trainer, maar ook erg strikt in zijn opvattingen. Vervolgens ging ik niet mee op trainingskamp met het eerste elftal. In de media doken de gekste verhalen”, aldus de Noor, die niet op de details wil ingaan. “Verder ga ik me niet verdedigen.”