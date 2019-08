Feyenoord bevestigt ‘vrijwel zeker’ vertrek Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste zal naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn bij Feyenoord vertrekken. De Rotterdammers maken woensdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de verdediger ‘vrijwel zeker’ de overstap gaat maken naar FSV Mainz 05, waar hij een vierjarig contract kan ondertekenen. Hoewel Feyenoord geen uitspraken wil doen over de transfersom, gaat St. Juste de club volgens Voetbal International minimaal negen miljoen euro opleveren. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot twaalf miljoen.

“St. Juste is een speler die over kwaliteiten beschikt die we graag voor de club hadden behouden. Echter is er voor Feyenoord sprake van een aanbod dat we gewoonweg niet konden weigeren. Over bedragen praten we nooit, maar de hoogte van de transfersom die we voor hem ontvangen is aanzienlijk meer dan we in de toekomst nog verwachten voor hem te kunnen krijgen. Zeker als de speler dan zelf ook aangeeft deze stap te willen maken, moet je dit als club gewoon doen”, legt technisch directeur Sjaak Troost uit. St. Juste zou bij Feyenoord zijn laatste contractjaar zijn ingegaan.

De sportbestuurder geeft aan dat met de verkoop van de verdediger, die donderdag niet van de partij zal zijn als Feyenoord het opneemt tegen Dinamo Tbilisi, ruimte gecreëerd wordt om nog enkele versterkingen binnen te halen. Troost hoopt nog minstens twee aanwinsten te kunnen verwelkomen: “Het beleid van de club is er nu en in de toekomst op gericht om zwaarder in te zetten op de eigen jeugd. We denken met versterkingen meer balans in het team te creëren qua leeftijd en ervaring, iets wat de doorontwikkeling van de jeugd ten goede komt.”

Feyenoord is bezig met de komst van Rick Karsdorp, die woensdag al medisch gekeurd werd en gehuurd zal worden van AS Roma. Het Algemeen Dagblad meldt dat George Johnston en Edgar Ié daar, allebei op huurbasis, waarschijnlijk bij zullen komen. Johnston wordt, in tegenstelling tot eerdere geruchten over een definitieve overstap, gehuurd van Liverpool. Ié zal worden gehuurd van het Turkse Trabzonspor, hij komt naar alle waarschijnlijkheid volgende week naar Nederland. Voor de aanval wordt Ricky van Wolfswinkel nog genoemd als mogelijke versterking.