Driessen wijst Ajax op ‘gevaar’: ‘Hij moet zich wel meer gaan beheersen’

Ajax trad dinsdagavond met een centrum bestaande uit Perr Schuurs en Lisandro Martínez aan tegen PAOK Saloniki. De twee centrale verdedigers konden in het in 2-2 geëindigde Champions League-voorrondeduel in Griekenland echter niet voorkomen dat de Amsterdammers twee doelpunten om de oren kregen en Valentijn Driessen merkt op dat het duo nog niet het niveau van het verdedigingshart van vorig seizoen benadert.

“Waar nu Schuurs en Martínez stonden, stonden eerder Matthijs de Ligt en Daley Blind. Dat is op dit moment gewoon een verzwakking, zo eerlijk moet je zijn. Zij moeten zich nog bewijzen”, vertelt de chef voetbal van De Telegraaf op de website van zijn werkgever. Ajax maakte in het laatste kwartier van de eerste helft een moeizame fase door en de twee verdedigers wisten zich daar niet aan te ontworstelen.

Bekijk hier de samenvatting van PAOK - Ajax.

“Toen liepen ze achteruit, terwijl ze juist vooruit moeten lopen of de mensen moeten terugroepen zodat je compact staat. Zo kwamen ze in de problemen.” Driessen constateert dat Schuurs ‘matig was in de opbouw’ en ‘zich makkelijk liet passeren’ in de eerste helft en is ook kritisch op zijn kompaan Martínez: “Hij is een goede verdediger, maar hij is wild, maakte veel overtredingen en gaf nog een elleboog.”

“Hij is iemand die in de Nederlandse competitie met de VAR nog tegen een rode kaart kan oplopen. Hij moet zich dan ook wel meer gaan beheersen. We voetballen hier in Europa en niet in Argentinië. Daar gaat het er toch wel anders aan toe.” Ajax heeft door de twee uitdoelpunten die het tegen PAOK wist te maken wel goede papieren in handen voor de return van volgende week dinsdag. De manschappen van Erik ten Hag nemen het tussendoor zaterdagavond in de Eredivisie nog op tegen FC Emmen.