Feyenoord haalt verloren zoon Rick Karsdorp terug naar de Eredivisie

Rick Karsdorp is teruggekeerd bij Feyenoord. De club meldt via de officiële kanalen dat de 24-jarige rechtsback wordt gehuurd van AS Roma. Karsdorp verliet Feyenoord twee jaar geleden voor de Romeinse club, maar door veel blessureleed wist de vleugelverdediger nooit zijn stempel te drukken bij de Italiaanse club.

Sjaak Troost reageert verheugd op het terughalen van Karsdorp. "Het is heel fijn dat Jaap Stam nu kan beschikken over een speler van wie de kwaliteiten bekend zijn", zegt de technisch directeur van Feyenoord op de website van zijn club. "Hij kent de club door en door en heeft weinig tijd nodig om te acclimatiseren. We verwachten dat Rick zeer snel al inzetbaar is voor de ploeg."

De komst van Karsdorp komt niet als een verrassing, daar al weken de geruchten de ronde deden dat Feyenoord wel eens zou kunnen aankloppen bij Roma voor een huurdeal. Door het vertrek van Jeremiah St. Juste naar FSV Mainz 05 en de vertrekwens van Jan-Arie van der Heijden was Feyenoord op zoek naar defensieve versterkingen.

Diverse namen passeerden de afgelopen weken de revue, onder wie Karsdorp. De drievoudig Oranje-international speelde voorheen 101 wedstrijden voor de Rotterdammers, met 1 doelpunt en 19 assists als resultaat. In het verleden won Karsdorp met Feyenoord de landstitel en de TOTO KNVB Beker. De back ligt nog tot medio 2022 vast in de Italiaanse hoofdstad.