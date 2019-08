‘Man United legt zich neer bij pole position Real en stopt onderhandelingen’

Manchester United doet niet langer een poging om Christian Eriksen aan te trekken, zo weet Sky Sports woensdag te melden. De 27-jarige middenvelder, die zijn volgend jaar aflopende contract bij Tottenham Hotspur niet wenst te verlengen, heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op een overgang richting Real Madrid, waardoor the Mancunians waarschijnlijk achter het net vissen.

Eriksen liet onlangs in de Engelse media optekenen 'aan een nieuwe uitdaging' toe te zijn, wat de geruchten voedde over een transfer naar the Red Devils. Manager Ole Gunnar Solskjaer is gecharmeerd van de Deense middenvelder, voor wie een vijfjarig contract op Old Trafford zou klaarliggen. Daarnaast zou Eriksen qua salaris op het niveau van Paul Pogba komen en mede daardoor wel oren hebben naar een verhuizing richting de recordkampioen van Engeland. Real lijkt echter over de beste papieren te beschikken.

Diezelfde Pogba wordt ook al enige tijd gelinkt aan Real, daar trainer Zinédine Zidane een groot bewonderaar is van de Franse middenvelder. Tot een concrete deal is het echter nog niet gekomen. Manchester United zou volgens Marca minstens 150 miljoen euro willen ontvangen voor Pogba, die tevens bij Juventus wordt genoemd. Ajax-middenvelder Donny van de Beek is met een vraagprijs van naar verluidt tussen de vijftig en zestig miljoen euro een veel goedkoper alternatief.

Eriksen verruilde Ajax in 2013 voor the Spurs en groeide in Noord-Londen uit tot een van de beste middenvelders van de Premier League. Afgelopen seizoen bereikte de Deen met Tottenham de finale van de Champions League, waarin met 0-2 werd verloren van Liverpool. Eriksen kwam in zes seizoenen voor Tottenham tot 66 doelpunten en 86 assists in 277 wedstrijden.