Feyenoord doet zaken met Liverpool en strikt jonge verdediger

Feyenoord heeft zich versterkt met George Johnston. Liverpool meldt woensdagmiddag via de officiële kanalen dat de verdediger permanent overstapt naar de Rotterdammers. Het Algemeen Dagblad sprak eerder op de dag nog van een huurperiode, maar het is Feyenoord dus gelukt om Johnston definitief in te lijven. Volgens eerdere berichten uit Engeland is er een transfersom van driehonderdduizend euro gemoeid met de overstap van Johnston. Liverpool zou bovendien een doorverkooppercentage van dertig procent hebben bedongen in de deal.

De Schot komt uit de jeugdopleiding van de Engelse grootmacht, maar heeft nooit gedebuteerd voor de hoofdmacht van Liverpool. Johnston speelde wel een belangrijke rol bij de Onder-23 van de club. Naar verluidt speelt Dirk Kuyt, oud-aanvaller van Liverpool en tegenwoordig jeugdtrainer bij Feyenoord, een cruciale rol bij de transfer van het talent.

De trainer, die een stem heeft in het technisch hart van Feyenoord, zou Liverpool hebben gebeld met de vraag of de club nog aanbevelingen had, aldus Goal. Liverpool kwam met Johnston op de proppen en Feyenoord was enthousiast. Met het vertrek van Jeremiah St. Juste en de vertrekwens van Jan-Arie van der Heijden geldt Johston als een welkome versterking in De Kuip.

De Engelsman lijkt niet de enige defensieve versterking voor Feyenoord te worden, aangezien Rick Karsdorp woensdag ook al gesignaleerd werd in De Kuip. Hij komt op huurbasis over van AS Roma. De Rotterdammers zijn daarnaast nog bezig met de komst van Trabzonspor-verdediger Edgar Ié. Voor de aanval zou FC Basel-spits Ricky van Wolfswinkel een kandidaat zijn.

"George is een talentvolle verdediger die op meerdere posities achterin uit de voeten kan. Er was ook interesse van meerdere clubs maar hij heeft zeer bewust voor Feyenoord gekozen, om zich onder te vleugels van Jaap Stam te ontwikkelen tot belangrijke kracht in De Kuip", vertelt technisch directeur Sjaak Troost op de officiële kanalen van zijn club over Johnston, die voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar, heeft getekend.