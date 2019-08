‘Rick Karsdorp ondergaat vandaag medische keuring in De Kuip’

Rick Karsdorp gaat zich aansluiten bij Feyenoord. De verdediger is woensdag in De Kuip en als hij door de medische keuring komt, is hij weer speler van Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad. Eerder op de woensdag meldde KuipTalk al dat Feyenoord en AS Roma een overeenstemming hadden bereikt over een huurdeal.

Ook Voetbal International maakt melding van de transfer van Karsdorp. AS Roma betaalde Feyenoord twee jaar geleden nog veertien miljoen euro voor de rechtsback, maar de Nederlander kon mede door blessureleed zijn stempel nooit drukken bij de Romeinse club. 'Feyenoord neemt een deel van zijn salaris bij Roma over', zo meldt het weekblad.

Eerder op de woensdag werd al bekend dat George Johnston zich naar alle waarschijnlijkheid gaat verbinden aan Feyenoord. De twintigjarige centrale verdediger komt over van Liverpool en kost ongeveer 300.000 euro. 'Feyenoord hoopt voor 12 uur vanmiddag transfer(s) volledig af te ronden, in verband met het speelgerechtigd krijgen van spelers voor het duel van morgen', schrijft Dennis van Eersel van RTV Rijnmond op Twitter. Donderdag speelt Feyenoord tegen Dinamo Tbilisi in de voorronde van de Europa League.

Feyenoord was op zoek naar defensieve versterkingen. Jeremiah St. Juste gaat verkassen naar het Duitse FSV Mainz 05, terwijl Jan-Arie van der Heijden een vertrekwens heeft. Karsdorp heeft in het verleden in totaal 101 wedstrijden gespeeld voor Feyenoord. De 24-jarige rechtervleugelverdediger won met de club de landstitel en de TOTO KNVB Beker.