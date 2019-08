‘Feyenoord wil toeslaan bij Liverpool en voert al gesprekken’

Feyenoord gaat binnenkort afscheid nemen van Jeremiah St. Juste, die voor naar verluidt circa tien miljoen euro wordt verkocht aan FSV Mainz 05. De Rotterdamse club wil de miljoenen aanwenden om meerdere spelers binnen te hengelen. Volgens Football Insider staat ook George Johnston van Liverpool hoog op het lijstje van Feyenoord.

Feyenoord werd al in verband gebracht met onder anderen Edgar Miguel Ié van Trabzonspor, Rick Karsdorp van AS Roma en Daryl Janmaat van Watford, maar nu zou ook Johnston op de radar van Feyenoord zijn verschenen. De club zou volgens Football Insider al in gesprek zijn met de twintigjarige centrale verdediger, die mag vertrekken bij Liverpool.

Johnston komt uit de jeugdopleiding van de Engelse grootmacht, maar heeft zijn debuut voor de hoofdmacht nog niet gemaakt. Hij speelt een belangrijke rol bij de Onder-23 van Liverpool en kwam afgelopen seizoen veelvuldig in actie aldaar. Johnston komt echter niet in aanmerking voor veel speelminuten bij het eerste, waardoor hij openstaat voor een transfer.

Feyenoord aast al een tijdje op de Schot en zou al in verregaande onderhandeling zijn. De Rotterdammers speuren al geruime tijd op de transfermarkt naar verdedigers. Nu St. Juste weggaat en Jan-Arie van der Heijden een vertrekwens heeft, is een nieuwe impuls in de defensie noodzakelijk. Feyenoord wil zich ook nog versterken met een spits. Ricky van Wolfswinkel van FC Basel is de topkandidaat.