‘Paul Gladon wordt nu medisch gekeurd en blijft in de Eredivisie’

Paul Gladon blijft actief in de Eredivisie. ‘Betrouwbare bronnen’ melden aan het Brabants Dagblad dat de spits momenteel medisch wordt gekeurd bij Willem II. De aanvaller komt over van FC Groningen, waar hij transfervrij is vertrokken. De verwachting is dat Gladon woensdagmiddag wordt gepresenteerd.

Gladon was jarenlang actief in Nederland alvorens hij in 2016 verkaste naar Wolverhampton Wanderers. Bij de Engelse club kwam de aanvaller nooit uit de verf. Sinds januari speelde Gladon bij FC Groningen, waar hij voor een halfjaar had getekend. De Trots van het Noorden zag echter geen heil in een verdere samenwerking.

De 27-jarige spits speelde eerder ook voor Heracles Almelo, Sparta Rotterdam, FC Dordrecht en het Belgische Sint Truiden. Eerder op de woensdag meldde de lokale krant al dat Jhonny Quiñónez zich op korte termijn zal aansluiten bij de Tilburgers. Volgens het dagblad komt de 21-jarige middenvelder op huurbasis over van SD Aucas.