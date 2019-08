‘Romelu Lukaku maakt zich niet populair en wacht megaboete’

Romelu Lukaku maakt zich niet populair bij Manchester United. De spits wordt de laatste weken in verband gebracht met diverse clubs, zoals Internazionale en Juventus, en trainde in afwachting van een transfer bij Anderlecht mee. Lukaku had zich dinsdag naar verluidt moeten melden bij de Engelse grootmacht, maar was nergens te bekennen.

Lukaku trainde maandag mee met de selectie van trainer/coach Vincent Kompany, die de spits kent van hun gezamenlijke tijd bij de nationale ploeg van België. De aanvaller had maandag nog een vrije dag, maar moest zich dinsdag wel melden bij United. De Belgisch international liet echter verstek gaan en dat levert hem een megaboete op, zo melden diverse Engelse media.

Volgens de Daily Mirror gaat United een boete van 450.000 euro uitdelen aan Lukaku, een bedrag dat ongeveer gelijkstaat aan twee weken salaris van de aanvaller. Enige tijd leek Lukaku op weg naar Juventus, maar Paulo Dybala, die ook in de deal zou worden betrokken, heeft naar verluidt de stekker uit de overeenkomst getrokken, aangezien hij de overstap naar United niet zag zitten.

Internazionale aast al de gehele zomer op Lukaku, maar de Italiaanse club lijkt maar niet aan de vraagprijs van Lukaku te kunnen voldoen. Onlangs werd er gesuggereerd dat Inter zelfs tachtig miljoen euro had geboden om United te overtuigen Lukaku van de hand te doen. De aanvaller, die een vertrekwens heeft, ligt nog tot de zomer van 2022 vast op Old Trafford.