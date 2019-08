Gerard Piqué hoopt op transfer: ‘Hij moet degene zijn die moet praten’

De zomerse transfermarkt sluit over ruim drie weken zijn deuren, maar de toekomst van Neymar is nog altijd onduidelijk. De aanvaller wil Paris Saint-Germain graag verlaten, maar de Franse topclub wil alleen tegen bepaalde voorwaarden medewerking verlenen. Een terugkeer naar voormalig werkgever Barcelona is de meest voor de hand liggende optie, al zal er een constructie moeten worden bedacht om de transfer mogelijk te maken.

Volgens de laatste berichten zou Barcelona van zins zijn om Neymar eerst een seizoen op huurbasis over te nemen en over een jaar een nog nader te bepalen transfersom te betalen. PSG zou echter meteen een fikse transfersom willen ontvangen óf enkele spelers van de Catalanen als wisselgeld in de deal willen betrekken, maar voor Barcelona zijn beide opties niet haalbaar. Gerard Piqué hoopt dat Neymar alsnog naar het Camp Nou terugkeert.

Piqué werd tijdens een persconferentie in Miami gevraagd naar de eventuele komst van de Braziliaan. “Ik denk dat een dergelijke transfer bijzonder gecompliceerd is”, reageerde de verdediger desgevraagd. “Hij is speler van Paris Saint-Germain. Ik zou het geweldig vinden om hem weer hier te hebben, maar Neymar is degene die moet praten.”

“Of wij spelers nog contact hebben met Neymar? Ja, natuurlijk. Maar het is niet gebruikelijk om deze gesprekken openbaar te maken”, benadrukte Piqué. “Nogmaals, Neymar moet degene zijn die zich hierover moet uiten. Het is een geweldige voetballer en een geweldig persoon. We wachten de ontwikkelingen af.”