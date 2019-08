Woensdag, 7 Augustus 2019

Arsenal is dicht bij transfer van 40 miljoen euro

Tottenham Hotspur heeft zeventig miljoen euro geboden voor Paulo Dybala. De aanvaller van Juventus is echter niet enthousiast over de mogelijke overstap en wil graag in Turijn blijven. (La Gazzetta dello Sport)

Romelu Lukaku is niet van plan om terug te keren bij Manchester United. De spits zou voor één dag meetrainen met Anderlecht, maar heeft besloten om in België te blijven in afwachting van een transfer. (Sky Sports)

Arsenal en Daniele Rugani hebben een overeenstemming bereikt. Juventus is ook akkoord gegaan met een verhuur plus optie tot koop van de verdediger, die mogelijk maximaal veertig miljoen euro gaat kosten bij een definitieve deal. (Sky Italia) Juventus is ook akkoord gegaan met een verhuur plus optie tot koop van de verdediger, die mogelijk maximaal veertig miljoen euro gaat kosten bij een definitieve deal.

Djibril Sidibé zal woensdag de medische keuring ondergaan bij Everton. De rechtsback, die tijdelijk mocht vertrekken bij AS Monaco, wordt voor een seizoen gehuurd door the Toffees. (The Guardian)

Dennis Praet is op weg naar de Premier League. De Belgische middenvelder staat op het punt Sampdoria voor ongeveer twintig miljoen euro te verlaten voor Leicester City. (Sky Italia)