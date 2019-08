Dani de Wit getipt bij FOX Sports voor transfer: ‘Hij zou een goede optie zijn’

AZ moet na het vertrek van Guus Til naar Spartak Moskou mogelijk op zoek naar een nieuwe aanvallende middenvelder. De Alkmaarders kunnen met een volle portemonnee winkelen, want de verkoop van Til leverde de club om en nabij de achttien miljoen euro op. Dani de Wit en Bart Ramselaar worden dinsdagavond in het programma Voetbalpraat van FOX Sports genoemd als eventuele opvolgers van Til.

De Wit heeft bij Ajax voorlopig weinig zicht op speeltijd. Presentator Milan van Dongen vraagt zich af of de middenvelder een optie zou zijn voor AZ, daar hij qua speelstijl veel weg zou hebben van Til. "Hij zou zeker een goede optie zijn", antwoordt Hedwiges Maduro, die zelf vooral gecharmeerd is van de kwaliteiten van Bart Ramselaar. Laatstgenoemde zit bij PSV op een dood spoor en heeft vorig seizoen bij Jong Oranje veel indruk gemaakt op Maduro.

"Ik heb vorig seizoen Ramselaar, Michel Vlap en Guus Til bekeken bij Jong Oranje. Ramselaar is heel compleet, vind ik. Ik heb een zwak voor hem en ik weet zeker dat hij het niveau van AZ aan kan. Als ik bij de trainingen van Jong Oranje naar Ramselaar keek, dan dacht ik: wow, jij bent echt goed", vertelt de oud-middenvelder annex analist.

Ramselaar, 23 jaar, komt bij PSV niet voor in de plannen van trainer Mark van Bommel, ondanks het feit dat de Eindhovenaren op dit moment creativiteit lijken te missen op het middenveld. "Het verbaast me dat hij geen kans krijgt bij PSV, want ik vind het echt een goede speler. Als PSV hem wil verkopen, zou hij zeker een goede optie zijn voor AZ", stelt Maduro. Volgens De Telegraaf-verslaggever Marcel van der Kraan zou de 21-jarige De Wit een logische optie zijn voor AZ. "AZ wil immers altijd jong talent kopen en investeren in jonge spelers."