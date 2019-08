Ajax tot actie gemaand: ‘Hij is onmisbaar, er is geen speler zoals hij’

Ajax zoekt na het vertrek van Frenkie de Jong naar Barcelona en het naderende vertrek van Lasse Schöne naar Genoa nog altijd naar de juiste balans op het middenveld. Trainer Erik ten Hag experimenteerde dinsdagavond in het Champions League-duel met PAOK Saloniki (2-2) met Noussair Mazraoui en Daley Blind centraal op het middenveld, terwijl Razvan Marin in de tweede helft nog als invaller werd ingebracht. Volgens Hedwiges Maduro moet Ajax op de transfermarkt op zoek naar een opvolger voor Schöne.

Ofschoon Schöne bij Ajax niet meer onomstreden leek, doen de Amsterdammers er volgens Maduro wel goed aan een opvolger te strikken voor de 33-jarige Deen. "Ik vind van wel, want hij is onmisbaar. Er is geen speler zoals Schöne", vertelt de oud-middenvelder van onder meer Ajax bij FOX Sports. "Ik denk dat ze hem een transfer hebben gegund, omdat hij zoveel voor Ajax heeft betekend, uit respect."

Maduro sluit niet uit dat Ten Hag Blind binnenkort weer als centrale verdediger gaat gebruiken, doordat diens leiderskwaliteiten op dit moment achterin gemist worden. Daardoor zou Ajax alsnog een nieuwe controleur moeten hebben. "Met Blind heb je wel een controleur, maar mocht het gebrek aan coaching van achteruit aanhouden, dan is het weer een optie om hem een linie naar achter te halen. De coaching van achteruit wordt vaak onderschat, vind ik."

"Als je nou zoveel spelers hebt gekocht, want Ajax heeft voor Nederlandse begrippen best veel gekocht, moet je dan nu nog meer spelers gaan halen, als Schöne vertrekt? Of als Donny van de Beek bijvoorbeeld gaat vertrekken? Moet je dat laatste beetje niet aanvullen met spelers uit de eigen jeugd of spelers uit je huidige selectie? Waar houdt het op?", vraagt De Telegraaf-verslaggever Marcel van der Kraan. Maduro wijst op Carel Eiting. "Maar die is heel vaak geblesseerd. Stel je voor dat Blind, of een andere controleur die de balans in de gaten moet weghouden, wegvalt: dan heb je een probleem", besluit de oud-voetballer.