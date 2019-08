‘Ongeïnteresseerde en labiele’ Hakim Ziyech gekraakt: ‘Dit is verschrikkelijk’

Hakim Ziyech was dinsdagavond betrokken bij de openingstreffer van Ajax in de uitwedstrijd tegen PAOK Saloniki (2-2), maar Youri Mulder en Jan van Halst zijn na afloop kritisch op de spelmaker van Ajax. De twee analisten hebben zich voornamelijk gestoord aan het vele balverlies dat Ziyech leed in Griekenland.

"Ziyech is een geweldige speler, maar hij leed zóveel onnodig balverlies. We weten het van hem, maar hij moet ervoor zorgen dat hij het beperkt, want dit is verschrikkelijk", vertelt Mulder bij Ziggo Sport. Volgens Van Halst is het zaak dat Ziyech minder balverlies gaat lijden. "Dit mag niet meer van een speler van zijn niveau", zegt de oud-middenvelder.

Mulder is vervolgens ook kritisch op de houding van Ziyech. "Ik vond dat hij af en toe ook sneller kon omschakelen. Hij maakte op mij een beetje een ongeïnteresseerde indruk", vervolgt de oud-spits, die op zich wel overtuigd is van de voetballende kwaliteiten van Ziyech. De middenvelder werd recentelijk in verband gebracht met een transfer naar Bayern München en zou volgens Mulder absoluut van waarde kunnen zijn voor de Duitse topclub.

"Ik zou hem wel kopen, want Ziyech is een speler waar er geen tweede van rondloopt. Als je het vele balverlies er een beetje uithaalt… Hij doet dingen die geniaal zijn. Als je zo'n speler tussen goede spelers zet, dan denk ik dat hij een meerwaarde voor je team is. Er zijn niet veel spelers die iemand voor de keeper kunnen zetten", besluit Mulder. "Eens, maar hij is te labiel in zijn continuïteit qua prestaties. Er zitten te veel van zulke wedstrijden bij", aldus Van Halst.