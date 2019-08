Dusan Tadic wijst belangrijkste speler Ajax aan: ‘Dan is er geen probleem’

Ajax speelde dinsdagavond met 2-2 gelijk tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam op voorsprong, maar stond bij rust toch met 2-1 achter. Dusan Tadic, de nieuwe aanvoerder van Ajax, is kritisch. “We hadden vandaag moeten winnen”, zegt de aanvaller in gesprek met Ziggo Sport.

“We moeten kritisch zijn. Na vijftien minuten gaan we niets meer doen. We moeten dingen beter doen en dan win je de wedstrijd”, aldus Tadic, die wordt gevraagd naar de moeizame periode in de eerste helft. “Wij hebben in de opbouw geen goede positionering. Soms verliezen wij de bal en dan gaat de tegenstander in de counter.”

“Die moeten wij dan stoppen. Dan moeten we volwassen zijn. We moeten dan beter verdedigen en sterker zijn in de duels. Of dat het verschil was in de tweede helft? Ja", vervolgt Tadic. "We hebben ons slimste speler, Daley Blind, dan aan de bal. Dan is er geen probleem voor ons, want hij is de belangrijkste speler voor ons."

“Hij is heel slim en hij heeft een goede basis. Een soort spelmaker van achteruit. Dan heb je een goede restverdediging en dan is het geen probleem”, aldus Tadic, die erkent dat hij het mooi vindt dat hij de aanvoerder is. De routinier benadrukt echter dat er meer goede captains zijn. “Alle spelers moeten verantwoordelijkheid nemen. Ik doe nog steeds dezelfde dingen.”