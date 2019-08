Ajax herpakt zich en boekt hoopgevend resultaat in Griekenland

Ajax heeft dinsdagavond uiteindelijk een prima resultaat weten te boeken in Griekenland. In de eerste confrontatie in het tweeluik met PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League keek de ploeg van Erik ten Hag bij rust tegen een 2-1 achterstand aan. Dankzij een treffer van Klaas-Jan Huntelaar na de thee heeft Ajax echter een goede uitgangspositie voor de return: 2-2. Het tweede duel wordt volgende week dinsdag in de Johan Cruijff ArenA afgewerkt.

Ten Hag besloot een basisplaats in te ruimen voor onder anderen Noussair Mazraoui en Kasper Dolberg. Eerstgenoemde speler werd op het middenveld naast Daley Blind en Donny van de Beek geposteerd, nadat hij vorig seizoen vooral als rechtsback fungeerde bij de Amsterdammers. Dolberg behield het vertrouwen van Ten Hag. De Deense spits krijgt de laatste tijd veel kritiek te verwerken vanwege zijn spel, maar dinsdagavond vormde de aanvaller samen met Hakim Ziyech en Dusan Tadic toch de aanval van Ajax.

In een rustige openingsfase nam Ajax het initiatief en dat leidde al snel tot de openingstreffer. Ziyech mocht na negen minuten aanleggen voor een vrije trap en de bal van de Marokkaans international ging via het hoofd van verdediger Dimitris Giannoulis tegen de touwen: 0-1. Daarna kwam PAOK er regelmatig gevaarlijk uit via onder anderen Diego Biseswar, maar André Onana met simpele reddingen en ook Joël Veltman met een tackle zorgden ervoor dat de bezoekers geen snelle comeback om de oren kregen.

PAOK Saloniki werd naarmate het duel vorderde sterker en kwam uiteindelijk ook aan de gelijkmaker. Biseswar brak door en speelde de bal naar Giannoulis, die op zijn beurt de in het strafschopgebied vrijstaande Chuba Akpom bediende: 1-1. Ajax was opeens de kluts volledig kwijt, met tot gevolg dat ook de 2-1 viel. Biseswar had een goede vrije trap in huis, waarbij de bal via het hoofd van Leo Matos achter Onana kwam: 2-1. Ajax hielde daarna de schade beperkt en wist dat het in de tweede helft uit een ander vaatje moest tappen.

In de tweede helft zette Ajax aan en dat leidde op een ietwat gelukkige wijze tot de 2-2. Klaas-Jan Huntelaar, die in het eerste bedrijf de geblesseerde Dolberg had vervangen, kreeg door slecht wegwerken van Fernando Varela de bal tegen zich aan gespeeld en zag de bal vervolgens in het doel belanden: 2-2. Ajax bleef dominant en kreeg nog enkele goede kansen. Huntelaar, Van de Beek en Razvan Marin hadden nog de mogelijkheid de 2-3 te produceren, maar PAOK hield stand.