Di Marzio: Tottenham en Juventus bereiken akkoord voor 70 miljoen euro

Tottenham Hotspur heeft een akkoord bereikt met Juventus over een transfer van Paulo Dybala naar Engeland, zo verzekert de Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio dinsdagavond. The Spurs kunnen Dybala voor een bedrag van 70 miljoen euro overnemen van Juventus, maar zullen eerst nog wel tot een persoonlijk akkoord met de Argentijnse aanvaller moeten komen.

Het is echter nog zeker geen uitgemaakte zaak dat Dybala ook daadwerkelijk naar Tottenham zal verkassen. In een eerder stadium was Juventus immers ook al bereid om de spits naar Manchester United te laten vertrekken, maar Dybala zette toen zelf een streep door die transfer. Juventus had de Argentijns international graag zien vertrekken om zo ruimte te creëren voor Romelu Luakku, de gedroomde aanwinst van trainer Maurizio Sarri.

Mogelijk komt Juventus echter alsnog van Dybala af en toucheert men zo alsnog een fraaie transfersom. Tottenham is namelijk bereid om 70 miljoen euro te betalen voor de naar verluidt bij Juventus uit de gratie geraakte creatieveling. Hij zag eerder geen heil in een overgang naar Manchester United, maar Italiaanse media denken dat de aanwezigheid van Mauricio Pochettino bij Tottenham Dybala weleens naar het eiland zou kunnen trekken.

Pochettino is net als Dybala afkomstig uit Argentinië en zou zelfs al telefonisch met de 25-jarige linkspoot gesproken hebben. Eerder meldde Sky Sports al dat Tottenham de beste papieren zou hebben om Philippe Coutinho op te pikken bij Barcelona, maar Dybala lijkt dus transferdoelwit nummer één van the Spurs.