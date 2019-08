Dinsdag, 6 Augustus 2019

Arsenal komt mogelijk van dure Mesut Özil af

Víctor Ruiz is in Istanbul gearriveerd om zijn transfer naar Besiktas af te ronden. De Spaanse verdediger transfervrij na zijn vertrek bij Villareal. (Diverse Turkse media)

Schalke 04 is in de zoektocht naar aanvallende versterkingen neergestreken in Frankrijk. De Duitse club heeft namelijk interesse in Gaëtan Laborde, een vleugelspeler van Montpellier. (France Football)

Mesut Özil staat mogelijk voor een vertrek naar de Major League Soccer. Een vertegenwoordiger van de middenvelder van Arsenal zal deze week spreken met DC United. (Washington Post) Een vertegenwoordiger van de middenvelder van Arsenal zal deze week spreken met DC United.

Arsenal is geïnteresseerd in Philippe Coutinho, maar stadsgenoot Tottenham Hotspur is de favoriet om de Braziliaan te strikken. Barcelona is bereid Coutinho voor ongeveer 87 miljoen euro te verkopen. (Sky Sports)

Watford heeft ook een tweede bod van Everton op Abdoulaye Doucouré afgewezen. The Toffees hebben namelijk ook met een bod van veertig miljoen euro geen succes gehad inzake de middenvelder. (Diverse Engelse media)