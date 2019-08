Donyell Malen voerde veel gesprekken: ‘Ik heb nooit die intentie gehad’

PSV maakte dinsdagavond via de officiële kanalen bekend dat Donyell Malen zijn contract heeft verlengd tot medio 2024. De aanvaller lag eerst nog tot volgend jaar zomer vast in Eindhoven, maar de jongeling zegt bij PSV TV dat hij altijd veel vertrouwen had gevoeld van de club. "Ik heb het naar mijn zin", aldus Malen over zijn dienstverband bij PSV.

De aanvaller geeft aan dat hij de laatste periode gesprekken heeft gehad met zijn entourage, zijn familie en de beleidsbepalers bij PSV. Malen is blij dat hij de laatste tijd lovend wordt benaderd. "Dat is natuurlijk mooi. Maar als het negatief is, dan hoort dat ook bij je vak. Je leest of ziet het, maar ach...", stelt Malen, die zich niet van de wijs laat brengen.

Het talent is blij dat de fans ook verheugd zijn met het contractnieuws. "Ik heb altijd al gezegd dat het wel goed komt en ik ben een man van mijn woord. Waarom het zo lang duurde? Ik denk dat zoiets gewoon tijd nodig heeft. Maar ik heb nooit de intentie gehad om iets anders te doen", aldus Malen, die momenteel veelvuldig in actie komt onder trainer Mark van Bommel.

Technisch manager John de Jong liet al weten blij te zijn dat de 'veelzijdige aanvaller met scorend vermogen' heeft bijgetekend tot medio 2024. “Donyell heeft in korte tijd flinke stappen gezet en het is duidelijk dat hij zijn plafond nog niet heeft bereikt”, aldus de sportbestuurder. “Hij is snel, vaardig en doelgericht. Dat is een combinatie die je niet vaak tegenkomt.”