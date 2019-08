Zwak Ajax gekraakt bij Ziggo Sport: ‘Dat is waar ze nu mee zitten’

Ajax staat dinsdagavond in de eerste wedstrijd van het tweeluik met PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League met 2-1 achter. Via een eigen doelpunt van Dimitris Giannoulis kwam Ajax nog op voorsprong, maar daarna stortte de uitploeg in, met twee tegengoals tot gevolg. Youri Mulder en Jan van Halst verbazen zich over de zwakte van Ajax.

"Weet je wat het was? In het eerste kwartier had PAOK enorm veel respect voor Ajax. Het grote Ajax dat Real Madrid en Juventus heeft uitgeschakeld vorig seizoen. En op een gegeven moment hadden ze in de gaten: ze zijn helemaal niet zo goed", zegt Mulder in de studio van Ziggo Sport. De oud-voetballer stelt dat Ajax na de 1-0 zich in slaap liet sussen.

Van Halst is kritisch over de tegengoals. "De afstemming is niet goed. Bij de 1-1 bijvoorbeeld. Er wordt wel gejaagd, maar Biseswar staat helemaal vrij. Ook de laatste linie moet even tien meter naar voren. Dat is de afstemming waar Ajax nu mee zit. Je kan geen hoogmoed hebben”, aldus Van Halst. Mulder stelt dat er sprake is van onderschatting.

“Zo van: het gaat lekker makkelijk, we hebben ze onder controle”, stelt Mulder, die de basisdingen mis ziet gaan bij Ajax. Ook bij 2-1 zijn de Ajacieden laks, aldus het analistenduo. “Dan raak je het kwijt en dan is het moeilijk om dan terug te komen”, vervolgt Mulder. “Nu moet je zorgen dat je niet te veel ruimte weggeeft. Je moet weten: wie doet zijn werk niet?”