Feyenoord verkoopt St. Juste en kan miljoenen herinvesteren

Jeremiah St. Juste is vertrokken bij Feyenoord. De club meldt woensdag via de officiële kanalen dat de verdediger is verkast naar FSV Mainz 05, waar hij een vierjarig contract heeft ondertekend. Het is niet bekend voor hoeveel geld St. Juste exact van club is gewisseld, maar volgens Voetbal International gaat het om negen miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen tot twaalf miljoen.

Dinsdag kwamen de eerste verhalen naar buiten dat St. Juste op het punt stond om zich aan te sluiten bij de Bundesliga-club. Feyenoord stond open voor een vertrek van de 22-jarige verdediger, die nog tot medio 2021 vastlag in De Kuip. Met het geïncasseerde geld gaat Feyenoord naar verwachting nog meerdere spelers naar Rotterdam halen.

De Duitse club, die onder anderen voormalig Feyenoorder Jean-Paul Boëtius op de loonlijst heeft staan, had veel concurrentie inzake St. Juste. Diverse clubs uit de Bundesliga en de Ligue 1 hadden naar verluidt belangstelling voor de stopper, die uiteindelijk heeft gekozen voor Mainz. St. Juste was sinds medio 2017 actief voor Feyenoord, nadat de club bijna vijf miljoen euro betaalde aan sc Heerenveen.

St. Juste won met de Rotterdamse club drie prijzen, namelijk de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. De centrale verdediger annex rechtsback kwam tot vijftig duels in dienst van Feyenoord. De club nam deze zomer afscheid van onder anderen Tonny Vilhena, Robin van Persie en Jordy Clasie, terwijl Nick Marsman, Leroy Fer, Liam Kelly en Luciano Narsingh zich eerder aan hebben gesloten bij de club. De Rotterdammers verzekerden zich eerder op de woensdag bovendien al van de komst van Liverpool-talent George Johnston.