Clubloze Balotelli ontvangt zeer opmerkelijke aanbieding

Ismaïla Sarr staat voor een overgang naar Watford, dat de aanvaller een vijfjarig contract aanbiedt. The Hornets betalen Stade Rennes 30 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 35 miljoen euro. (L'Équipe)

Een niet nader genoemde Engelse club heeft bij Valencia een bod van zestig miljoen euro neergelegd voor Rodrigo Moreno. Het contract van de aanvaller in het Mestalla loopt nog drie seizoenen door. (Diverse Spaanse media)

De aanvaller is transfervrij na zijn vertrek bij Olympique Marseille.