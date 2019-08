‘Als je op 27-jarige leeftijd naar Ajax komt, wordt het erg moeilijk’

Perr Schuurs heeft er volgens Arie Haan goed aan gedaan om Fortuna Sittard al op jonge leeftijd in te ruilen voor Ajax. De negentienjarige verdediger deed in zijn eerste jaar in Amsterdam ervaring op in de Keuken Kampioen Divisie als speler van Jong Ajax, iets dat in de optiek van Haan van enorm belang is voor zijn ontwikkeling als centrumverdediger.

“Schuurs heeft enorme stappen gemaakt. Je ziet dat het belangrijk is om iets eerder, als je jong bent, naar Ajax te gaan. Het is altijd een bepaalde mentaliteit die je je eigen moet maken. Als je op 27-jarige leeftijd bij Ajax komt wordt het erg moeilijk om je de Amsterdamse Ajax-mentaliteit eigen te maken”, vertelt Haan in gesprek met Ajax TV.

Bekijk hier het hele interview met Arie Haan.

Haan stond als speler zes seizoenen onder contract bij Ajax en weet dus uit eigen ervaring met welk verwachtingspatroon Schuurs te maken heeft. “Gelijkspelen is al een catastrofe bij Ajax, maar verliezen helemaal. Dat moet je leren, dat is een soort gen dat je ingeënt krijgt. Vooral als je jong bent pak je dat allemaal veel makkelijker op. Daarom is het belangrijk dat je met zeventien, achttien jaar naar Ajax gaat, twee jaar meeloopt en er dan klaar voor bent.”

Schuurs wordt door velen gezien als de opvolger van Matthijs de Ligt, die Ajax deze zomer inruilde voor Juventus. In de uitwedstrijd tegen Vitesse werd hij in het centrum van de defensie geassisteerd door Lisandro Martínez. De verwachting is dat het verdedigende duo ook dinsdagavond tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League aan de aftrap verschijnt. Trainer Erik ten Hag beschikt voor de posities in het hart van de Ajax-verdediging tevens over Lisandro Magallán, Kik Pierie, Edson Álvarez, Daley Blind en Joël Veltman.