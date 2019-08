‘Raiola bezorgt Berghuis jaarsalaris van twee miljoen euro bij Feyenoord’

Steven Berghuis verlengde zijn contract bij Feyenoord onlangs tot medio 2022 en volgens Voetbal International heeft zaakwaarnemer Mino Raiola ervoor gezorgd dat de vleugelaanvaller voortaan een jaarsalaris van circa twee miljoen euro opstrijkt. Daarnaast is er naar verluidt een bepaling in de verbintenis opgenomen waarin staat dat Feyenoord zich vanaf volgend jaar zomer soepel dient op te stellen bij interesse van buitenlandse clubs.

Met de contractverlenging kwam een einde aan de geruchten over een overgang richting PSV. Berghuis benadrukt echter tegenover het weekblad dat hij een verhuizing richting Eindhoven nooit serieus heeft overwogen. “PSV had belangstelling. Maar tegelijkertijd eigenlijk ook weer niet. Mijn zaakwaarnemers hebben wel met de club gesproken, over hoe of wat. Maar Feyenoord was vanaf het begin duidelijk dat ze me niet aan PSV wilden verkopen. Zodoende is het uiteindelijk nooit tot een keuze gekomen.”

De oude verbintenis van Berghuis in De Kuip liep door tot medio 2021. De 27-jarige buitenspeler speelde eerder voor Watford en sluit niet uit dat hij op termijn aan een tweede buitenlands avontuur begint. “Ik heb nog wel de ambitie om in het buitenland te spelen”, zei Berghuis maandag tegen het Algemeen Dagblad.

Feyenoord nam Berghuis in 2016 op huurbasis over van Watford, dat de vleugelspits een jaar later definitief verkocht aan de Rotterdamse club. Berghuis veroverde in drie seizoenen bij Feyenoord eenmaal de landstitel en TOTO KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal en staat op 45 doelpunten en 37 assists in 121 officiële wedstrijden.