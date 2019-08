‘Philippe Coutinho staat voor verrassende terugkeer in Premier League’

Philippe Coutinho staat volgens L'Équipe op het punt om Barcelona op huurbasis te verlaten voor Arsenal. Het contract van de aanvallende middenvelder in het Camp Nou loopt nog vier seizoenen door, maar mede door de komst van Frenkie de Jong en Antoine Griezmann zijn de kansen op een basisplaats verder geslonken.

Catalunya Ràdio wist zaterdag te melden dat Barcelona inzet op een huursom tussen de 25 en 30 miljoen euro, om op die manier iets terug te zien van de transfersom voor Coutinho. De Catalaanse grootmacht legde in januari 2018 minimaal 120 miljoen euro neer voor de van Liverpool afkomstige middenvelder, een som die in termijnen aan de Champions League-winnaar wordt betaald. Sport kwam met het bericht dat Barcelona minstens honderd miljoen euro wil overhouden aan een definitief vertrek van Coutinho, al blijven concrete aanbiedingen voorlopig uit.

De 27-jarige Braziliaan wist in anderhalf jaar tijd nooit een vaste plaats te veroveren op het middenveld van Barcelona. Desondanks kwam Coutinho in de afgelopen achttien maanden tot 21 doelpunten en 11 assists in 76 wedstrijden. De door Arsenal begeerde middenvelder kwam eerder in de Premier League vier seizoenen uit voor Liverpool.

Arsenal deed eerder zaken in Spanje, want Dani Ceballos kwam op huurbasis over van Real Madrid. Daarnaast werden Nicolas Pépé (Lille OSC), Gabriel Martinelli (Ituano) en William Saliba aan de selectie toegevoegd, al blijft laatstgenoemde op huurbasis actief voor Saint-Étienne. Daarnaast worden Juventus-verdediger Daniele Rugani en RB Leipzig-stopper Dayot Upamecano in de Italiaanse en Duitse media naar voren geschoven als mogelijke aanwinsten van the Gunners.