‘Derde bod van PSV resulteert in gewenst resultaat bij Duitse degradant’

Chris Gloster wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar PSV en de Eindhovenaren lijken nu eindelijk beet te hebben. Diverse Duitse media, waaronder Sport Buzzer, berichten dinsdagmiddag dat Hannover 96 akkoord is gegaan met een bod op de Amerikaanse linksback.

De vorig seizoen uit de Bundesliga gedegradeerde Roten zouden twee eerdere aanbiedingen uit Eindhoven af hebben gewezen. Hannover heeft nu echter een bod van 250 duizend euro op Gloster hebben geaccepteerd en de negentienjarige verdediger wil zelf ook graag de overstap maken naar de Eredivisie.

De jeugdinternational van de Verenigde Staten heeft Hannover naar verluidt laten weten in afwachting van zijn transfer liever niet meer met de hoofdmacht mee te willen trainen, waardoor hij zich voorlopig bij de Onder-23 zal melden. Gloster is pas een jaar actief in Duitsland, nadat Hannover hem vorig seizoen oppikte bij de New York Red Bulls Academy.

De jongeling kwam afgelopen seizoen zestien keer in actie namens het tweede elftal van Hannover in de Regionalliga Nord. Bij PSV zal hij worden gezien als de langetermijnopvolger van Angeliño, die eerder deze zomer werd teruggekocht door Manchester City. PSV haalde al wel Valencia-verdediger Toni Lato op huurbasis binnen, terwijl de van OGC Nice overgenomen Olivier Boscagli ook linksachterin uit de voeten kan.