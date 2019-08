Arsenal laat aanvoerder definitief terugkeren naar Frankrijk

Laurent Koscielny ruilt Arsenal in voor Girondins Bordeaux, zo melden beide clubs dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De 33-jarige verdediger is zonder problemen door de medische keuring gekomen en heeft daarna een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen, bij de club uit de Ligue 1 getekend. Volgens de BBC is met de transfer van Koscielny naar Bordeaux een bedrag van vijf miljoen euro gemoeid.

Koscielny gaf in de voorbereiding op het nieuwe seizoen te kennen dat hij Arsenal ondanks een contract tot medio 2020 wilde verlaten. The Gunners wilden echter niet meewerken aan een tussentijds vertrek van de aanvoerder, wat ook werd medegedeeld in een officieel statement. De centrumverdediger had daar geen boodschap aan en zette zijn protest kracht bij door de tour van Arsenal in de Verenigde Staten te laten schieten.

Manager Unai Emery wilde Koscielny graag voor de club behouden, maar moet nu dus verder zonder de Franse captain. Arsenal speelde al in op het naderende vertrek van de Franse verdediger door William Saliba voor dertig miljoen euro over te nemen van Saint-Étienne. De miljoenenaankoop blijft in eerste instantie op huurbasis actief voor de Franse club. Daarnaast is Daniele Rugani in de Italiaanse media naar voren geschoven als mogelijke aanwinst, al wil Juventus voorlopig niet meewerken aan een deal. Volgens BILD heeft RB Leipzig een eerste bod van Arsenal van zestig miljoen euro op Dayot Upamecano van tafel geveegd.

Koscielny stond volgens berichten in de Franse media ook op de lijstjes van Olympique Lyon en Stade Rennes, maar het is dus Bordeaux dat de verdediger heeft weten vast te leggen. De 51-voudig international van Frankrijk speelde sinds 2010 voor Arsenal, dat hem oppikte bij Lorient, en kwam in de afgelopen negen seizoenen tot 353 wedstrijden namens de Londense club. Koscielny verlaat het Emirates Stadium met drie FA Cups en driemaal de Community Shield op zijn palmares.