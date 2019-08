‘Duivels aapje’ van PSV maakt tongen los: ‘Ik krijg een bloedhekel aan hem’

PSV gaat binnenkort mogelijk afscheid nemen van Hirving Lozano, die hoog op het lijstje van Napoli staat. De 24-jarige aanvaller staat pas sinds medio 2017 onder contract in Eindhoven, maar heeft in de afgelopen twee jaar al een onuitwisbare indruk achtergelaten op de Nederlandse voetbalfan. Velen verafschuwen de strapatsen van de Mexicaan binnen de lijnen, terwijl ook fans van PSV zich meer tegen de buitenspeler lijken te keren. Hoe Lozano, een ietwat verlegen familieman buiten het voetbal, gek genoeg altijd onderwerp van gesprek is door zijn gedrag binnen de lijnen.

Door Tim Siekman

Volgens diverse Italiaanse media is het een kwestie van tijd voordat Napoli de komst van Lozano aankondigt. De Italiaanse topclub zou een akkoord naderen met PSV, dat bereid is afstand te doen van de aanvaller voor circa veertig miljoen euro. Lozano zou volgens onder meer La Gazzetta dello Sport ook al overeenstemming hebben bereikt over een contract, waarbij hij ongeveer 4,5 miljoen euro per jaar gaat opstrijken. Zodoende zou Lozano voor een vertrek staan bij PSV, dat de international van Mexico twee jaar geleden met veel moeite wist los te weken bij Pachuca.

PSV was bereid diep in de buidel te tasten voor Lozano, die uiteindelijk tot medio 2023 tekende en minimaal acht miljoen euro kostte. Marcel Brands, destijds technisch directeur van PSV en nu werkzaam bij Everton, reageerde verheugd op het binnenhalen van Lozano. De aanvaller gold in eigen land namelijk als groot talent, een handenbinder die Pachuca hielp aan het landskampioenschap van 2016 en Mexico Onder-20 aan het CONCACAF-kampioenschap. "Hij is een vleugelspeler met diepte in zijn spel en een individuele actie", werd Lozano omschreven door Brands, geciteerd door Voetbal International. "Hij heeft scorend vermogen en levert assists, dat is het rendement dat we zoeken in een aanvaller."

'Hij heeft iets aparts'

Lozano wist meteen indruk te maken op zijn nieuwe collega's van PSV. "Wat in het oog springt, is dat hij al zo volwassen is voor zijn leeftijd. En dat hij kwaliteiten heeft, dat kan iedereen wel zien. Op de trainingen zie je al dat hij heel veel in zijn mars heeft", zei Jürgen Locadia, nu actief bij Brighton & Hove Albion, in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Luuk de Jong, tegenwoordig speler van Sevilla, vulde aan: "Hij heeft iets aparts, iets creatiefs in zich. We hebben er daar niet heel veel van in de selectie. En het knappe aan Lozano is dat hij op snelheid ook het overzicht niet verliest."

De miljoenenaankoop was in het seizoen 2017/18 van cruciaal belang in de behaalde landstitel van PSV. De aanvaller was in dertig competitiewedstrijden goed voor zeventien treffers, terwijl hij ook nog elf assists wist af te leveren. Lozano werd na een jaar Eindhoven al veelvuldig in verband gebracht met een volgende transfer, zeker na het WK in Rusland. De Mexicaans international werd de matchwinner bij het groepsduel met Duitsland door het enige doelpunt te maken (0-1). Diverse Europese topclubs werden tijdens en na het eindtoernooi gelinkt aan Lozano en Pierre van Hooijdonk hield dan ook rekening met een transfer.

"Voor ons is het natuurlijk jammer. Het is leuk om naar te kijken, omdat hij bij PSV speelt. Nóg speelt", zei de oud-aanvaller bij de NOS. "Hij heeft een heel goede indruk achtergelaten. Een nulletje erbij (in de transfersom, red.)? Ja, dat zou best kunnen." Kees Ploegsma senior, voormalig PSV-manager en zaakwaarnemer, stelde tegenover het Algemeen Dagblad dat Lozano wel iets meer waard zou zijn, maar verwachtte geen megabedrag. "Hij heeft bevestigd dat het een mannetje is dat goals kan maken. Zijn waarde zal niet gezakt zijn. Misschien levert hij nu een paar miljoen extra op. Van gekkigheid wordt door clubs van alles gedaan, probeer zijn waarde dan maar eens in te schatten. Doet-ie het nog een keer, dan zal het wel bingo zijn. Het is afwachten, hij heeft in ieder geval zijn naam waar gemaakt."

'Ik erger me er dood aan'

Lozano bleef bij PSV en de kritiek nam toe. Waar in het seizoen 2017/18 het soms irritante gedrag van de aanvaller nog werd verbloemd door de landstitel, was de buitenspeler afgelopen voetbaljaargang regelmatig het mikpunt van analisten en de pers. Het Algemeen Dagblad becijferde in november 2018 dat Lozano in nog geen anderhalf jaar tijd al 31 tegenstanders een gele of rode kaart had bezorgd, onder meer vanwege zogenaamde schwalbes en makkelijk gegeven overtredingen. 'Het komt neer op ongeveer één per wedstrijd, want Lozano speelde niet alles mee. En wat het ook zo spectaculair maakt: de volgende meest neergehaalde speler komt niet eens op de helft van zijn aantal', zo luidde de analyse.

De grootste criticaster in de afgelopen twee jaar was ongetwijfeld Johan Derksen, die Lozano onder meer een 'vervelend jochie' en een 'matennaaier' noemde. "Ik ben niet objectief: ik begin een bloedhekel aan die Mexicaan te krijgen. Wij allemaal, volgens mij", aldus de oud-voetballer in november bij Veronica Inside. "Als hij weer duikelt, moet je als scheidsrechter toch twee keer nadenken." Even later herhaalde Derksen zijn uithaal. "Ik erger me er dood aan. Het is oncollegiaal, het is erger dan iemand een schop geven. Je moet niet willen winnen op zo'n manier. Die Mexicaan moet herscholing krijgen. Ik vind het een schande."

????????????@HirvingLozano70 has been named @Concacaf Men's Player of the Year ??



2018 was a memorable year which saw him score against the reigning #WorldCup champions to give @miseleccionmxEN a dream start to Russia 2018 ?? pic.twitter.com/Nd3HYw6nab — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 15 januari 2019

In de afgelopen weken werd Lozano hard aangepakt in de media. De aanvaller wist zijn gebruikelijke niveau niet aan te tikken in de wedstrijden tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League, terwijl hij tijdens de remise tegen FC Twente (1-1) als wisselspeler volgens velen een lusteloze indruk maakte op de bank. De recente column van Henk Spaan in Het Parool is exemplarisch voor de tendens rond Lozano. "Je zal maar opgescheept zitten met een egoïst als Lozano, die maar aan één ding denkt: het belang van Lozano. Tegen Ajax zat hij op de bank na een verschrikkelijke thuiswedstrijd tegen Basel te hebben gespeeld. Een en al balverlies leed de Mexicaan, voor wie de club Napoli dom genoeg belangstelling heeft: een voetballer aan wie de verongelijktheid kleeft als poep aan een schoen."

Volgens het Eindhovens Dagblad worstelt PSV momenteel met de veelbesproken aanvaller. Bij een transfer gaan de Eindhovenaren wel het rendement van de sterspeler missen, maar zijn vlagen van zelfzuchtig gedrag minder, zo klinkt het. Naast zijn theatrale gedrag en zijn zogenaamde ongeïnteresseerde houding zou ook zijn eigen belang voor irritatie zorgen. 'Lozano is in dit prille seizoen nog niet in topvorm en wekt soms ergernis met zijn solistische gedrag. Hij wil nog weleens voor eigen succes gaan, ook als een ploeggenoot er beter voor staat', aldus de lokale krant.

'Op het veld ben ik iemands anders'

Alle perikelen doen het imago van Lozano geen goed. Het opvallende is dat collega's, van heden en verleden, louter lyrisch zijn over de persoon Lozano. Men erkent echter ook dat de voetballer Lozano een compleet ander mens is. Een gedaantewisseling à la Luis Suárez of Neymar. "Sommige jongens worden in het veld een ander persoon. Chucky is op het veld een heel ander persoon dan buiten het veld", zei Wout Westerhof, werkzaam bij Pachuca en voormalig jeugdtrainer van Lozano, in de documentaire Het ware gezicht van 'Chucky' Lozano van FOX Sports. "Buiten het veld is hij zelfs een beetje verlegen, is hij niet haantje de voorste. Maar in het veld wordt het een ander type. Types als Lozano heb ik nog niet echt meegemaakt hier."

Ook Andrés Guardado, voormalig PSV'er en teamgenoot van Lozano bij Mexico, stipte de verandering bij zijn landgenoot aan als een opvallend gegeven. "Een familieman. Een rustige, vrolijke, gelukkige jongen, die veel om zijn vrienden geeft. Met iedereen die hij kent, heeft hij een bijzondere band. Chucky Lozano heeft een groot hart en veel persoonlijkheid. En als hij zijn voetbaltenue aantrekt, doet hij het motto van Chucky Lozano eer aan, want hij is een duivels aapje", verwees de ervaren middenvelder van Real Betis naar Chucky, de moordlustige pop die zijn debuut op het witte doek maakte in de horrorfilm Child's Play.

Lozano is zich bewust van zijn gedrag binnen de lijnen. "Op het veld ben ik iemands anders", vertelde hij in de documentaire. "Als ik het veld opkom, word ik een ander mens. Hier in huis ben ik anders. Ik ben heel rustig en gemoedelijk. Maar op het veld staat er een ander mens. Die alleen maar wil winnen? Precies." Afgelopen mei ontkende Lozano in gesprek met Voetbal International dat hij zich vaak aanstelt. "Als mensen zeggen dat ik dat doe of tegenstanders een gele kaart aansmeer, maakt mij dat niet uit. Ik weet dat het niet zo is en dat is genoeg. Ik zoek het contact nooit expres op. (...) Dat zoveel verdedigers een gele kaart tegen mij krijgen, zegt denk ik genoeg. De verdedigers in Nederland zijn soms te hard in hun tackles, ze zijn vaak te laat en trekken heel veel aan mijn shirt. Maar daar klaag ik ook niet over."